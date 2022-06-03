В период проведения Гран-при Азербайджана «Формулы-1» ограничений на передвижение пешеходов не будет - Baku City Circuit

БАКУ /Trend/ - В период проведения Гран-при Азербайджана «Формулы-1» никаких ограничений на передвижение пешеходов не будет.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом журналистам сказал пресс-секретарь операционной компании Baku City Circuit Тураб Теймуров.

По его словам, подземные переходы на территории трассы будут открыты в течение дня для беспрепятственного передвижения жителей города в течение гоночной недели.

«Пешеходы также смогут воспользоваться временными надземными переходами на пересечении проспекта Азербайджан и улицы Истиглалият, улиц Хагани и Рашида Бейбутова, проспекта Азадлыг и улицы Хагани», - сказал Теймуров.

(Перевод: Фидан Мустафаева)