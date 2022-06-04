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Прошел год со дня гибели азербайджанских журналистов, подорвавшихся на мине в Кяльбаджаре

Общество Материалы 4 июня 2022 10:40
Прошел год со дня гибели азербайджанских журналистов, подорвавшихся на мине в Кяльбаджаре

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Фарид Зохрабов
Фарид Зохрабов
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БАКУ /Trend/ - 4 июня - день памяти оператора Азербайджанского телевидения (AZTV) Сираджа Абышова и сотрудника АЗЕРТАДЖ Магеррама Ибрагимова, погибших при исполнении служебных обязанностей в освобожденном от оккупации Кяльбаджарском районе.

Напомним, что 4 июня прошлого года автомобиль, перевозивший группу журналистов, командированных в освобожденный от оккупации Кяльбаджар, подорвался на мине. В результате погибли два члена съемочной группы - Сирадж Абышов и Магеррам Ибрагимов, а также представитель исполнительной власти Кяльбаджарского района Ариф Алиев, еще четыре человека получили ранения.

(Перевод: Фидан Мустафаева)

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