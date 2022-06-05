Мариана Василева рассказала о новом проекте министерства молодежи и спорта Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Организованное сегодня мероприятие "Гимнастика для всех" знаменует собой начало реализации проекта министерства молодежи и спорта Азербайджана "Спорт для всех". Об этом в воскресенье сказала Trend замминистра молодежи и спорта Азербайджана Мариана Василева перед началом мероприятия "Гимнастика для всех", организованном в Парке Центра Гейдара.

"Мероприятия в рамках проекта "Спорт для всех" будут проходить еженедельно. Министерство молодежи и спорта привлекло к проекту ряд Федераций. Каждую неделю месяца будут проведены занятия по различным дисциплинам. Так, в первую неделю месяца организовано мероприятие "Гимнастика для всех", во вторую пройдет "Бег для всех", в третью - "Здоровый образ жизни", на четвертую неделю запланирован "Велопробег". Мы рассчитываем реализовывать проект "Спорт для всех" каждый месяц пока позволяют погодные условия. Конечно, очень хочется, чтобы он проходили круглый год. В дальнейшем возможно формат мероприятий немного изменится", - отметила она.

По словам Марианы Василевой, министерство приглашает присоединиться к проекту всех поклонников спорта вне зависимости от возраста.

"Пусть, даже для тех, кто не был увлечен спортом, наши мероприятия станут прекрасным началом на этом пути. Пусть бакинцы и гости города знают, что каждую неделю они с семьей, друзьями, знакомыми могут приятно провести время за занятиями спортом. Представляемые на занятиях упражнения - простые, они больше направлены на то, чтобы люди ощутили сопричастность к спорту и получили удовольствие от занятий, что положит основу постоянным тренировкам. Гимнастика и легкая атлетика – это базовые виды физкультурно-спортивной деятельности, которые лежат в основе всех дисциплин. К тому же, многие любят спорт, но испытывают чувство стеснения или скованности, потому что они не являются профессионалами. Но спорт бывает разный, и он не только для профессионалов", - отметила Василева.

По словам замминистра, участникам проекта "Спорт для всех" предусмотрено вручение сертификатов, кроме того в будущем планируется награждение поощрительными призами в различных категориях, среди которых могут быть "Самый молодой участник", "Самый взрослый участник", "Постоянный участник" и т.д.