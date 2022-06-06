Названо планируемое в Азербайджане в этом году число операций по пересадке печени и почек в рамках пакета по ОМС

БАКУ /Trend/ - В этом году в Азербайджане в рамках обязательного медицинского страхования (ОМС) предусмотрены 100 операций по пересадке печени и 150 операций по пересадке почек.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом сказал председатель Государственного агентства по обязательному медицинскому страхованию (ОМС) Заур Алиев на заседании комитета Милли Меджлиса (парламент) по экономической политике, промышленности и предпринимательству.

По его словам, данное число определено в соответствии с бюджетом агентства и имеющимися техническими возможностями. "В этом вопросе также учитывается потенциал медицинских учреждений. В настоящее время ведется соответствующая работа, создаются новые бригады, другими клиниками проводится работа в этом направлении. Считаю, что в будущем мы сможем увеличить количество операций по пересадке", - сказал глава госагентства.

(Перевод: Нубар Кулузаде)