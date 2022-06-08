Часть Бакинского бульвара закрыта в связи с Гран-при «Формулы-1»

БАКУ /Trend/ - Часть Бакинского бульвара уже закрыта в связи с Гран-при Азербайджана «Формулы-1».

Об этом Trend сообщили в среду в Baku City Circuit.

Было отмечено, что закрыта выделенная под развлекательную зону часть бульвара от круга "Азнефть" до Морского вокзала. В эту зону смогут попасть лишь лица, имеющие аккредитацию или билет на "Формулу-1".

Отметим, что болельщики Гран-при Азербайджана «Формулы-1» смогут не только посмотреть гонки, но и принять участие в развлекательных программах, которые пройдут в Приморском национальном парке в дни гонки.

Напомним, что Гран-при Азербайджана «Формулы-1» состоится 10-12 июня.

(Перевод: Фидан Мустафаева)