Жители Баку поблагодарили Президента Ильхама Алиева в связи с открытием нового парка "Чемберекенд" (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Президент Ильхам Алиев ознакомился с условиями, созданными в новом парке «Чемберекенд» в Сабаильском районе столицы.

Как сообщает в среду Trend, глава Исполнительной власти города Баку Эльдар Азизов проинформировал главу государства о работе, проделанной в парке..

Было сообщено, что в новом парке, разбитом на неиспользуемой территории на улице Гасана Сеидбейли, проведены работы по озеленению, проложены пешеходные дорожки длиной 1200 метров, созданы все условия для содержательного отдыха и эффективного досуга жителей. В парке построены пешеходный мост протяженностью 147 метров над эстакадой, две террасы с видом на город, сооружен отвечающий современным стандартам фонтан, на территории созданы объект общественного питания, санитарный узел и административное здание. С учетом рельефа территории построена подпорная стена для предотвращения оползней. Кроме того, на территории установлены современные спортивные и детские развлекательные сооружения. Зеленая зона парка площадью 4 гектара покрыта газоном, высажено более 50 тысяч различных видов деревьев, кустов и цветов.

Президент Ильхам Алиев полюбовался из нового парка панорамой столицы.

Жители столицы поделились с Trend TV своими впечатлениями о новом парке.

Жительница Баку Нигяр Мирзоева отметила, что открытие нового парка очень порадовало ее: "Созданы все условия для отдыха детей и взрослых. Сегодня после открытия парка я пришла сюда со своим ребенком, чтобы отдохнуть. Выражаю глубокую благодарность всем, кто приложил усилия для его открытия".

Другой житель столицы - Вюсал Ширинов сказал, что его радости нет предела: "Это один из необычных парков, заложенных в Баку. Мне всегда хотелось, чтобы поблизости был парк отдыха. Выражаю глубокую благодарность Президенту Ильхаму Алиеву за постоянную заботу о благополучии граждан".

Жительница столицы Гараева Дильбер отметила, что очень рада открытию нового парка, выразив в связи с этим признательность Президенту Ильхаму Алиеву.

(Перевод: Нубар Кулузаде, фото: Заур Мустафаев, видео: Сеймур Исмаилов)