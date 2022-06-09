Будет проведено исследование для строительства в Кяльбаджаре астрономической станции

БАКУ /Trend/ - Проект строительства астрономической станции в Кяльбаджаре одобрен Кабинетом министров. Работы по строительству начнутся по завершении создания на освобожденных территориях соответствующей инфраструктуры.

Об этом, отвечая на вопросы Trend, сказал в четверг исполнительный директор Шамахинской астрофизической обсерватории Национальной академии наук Азербайджана (НАНА), профессор Нариман Исмайлов.

«Сначала будет проведено исследование для уточнения местоположения астрономической станции, так как для этого должна быть выбрана особая климатическая зона», - сказал он.

(Перевод: Фидан Мустафаева)