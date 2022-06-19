В Карабахе строятся 4 школы на 2764 учащихся – Эмин Гусейнов

ШУША /Trend/ - В Карабахе строятся четыре школы на 2764 учащихся.

Как сообщает Trend, об этом сказал специальный представитель Президента Азербайджана на освобожденных территориях, входящих в Карабахского экономический район (за исключением Шушинского района), Эмин Гусейнов во время выступления на пленарном заседании на тему "Взгляд на восстановление и развитие Карабахского и Восточно-Зангезурского экономических районов Азербайджана".

Он отметил, что сразу после войны начался процесс разминирования территорий, что затруднило их реконструкцию:

"С момента подписания трехстороннего соглашения в ноябре 2020 года от подрыва на минах погибли 224 человека".