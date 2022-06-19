БАКУ /Trend/ - За последние сутки в Азербайджане вакцинацию от коронавируса прошли 1 265 человек, сообщает в воскресенье Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.

За сутки число граждан, получивших первую дозу вакцины, составило 198, вторую - 148, три и более - 802, третью, бустерную, дозу после положительного результата теста - 117 человек.

Общее число примененных доз вакцины по стране с начала вакцинации составляет 13 753 387. Первую дозу вакцины получили 5 352 263, вторую - 4 852 231, три и более - 3 300 756, бустерную дозу после положительного результата теста - 248 137 человек.