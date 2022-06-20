Охват услугами центров DOST до конца года расширится - министр

БАКУ /Trend/ - Услуги центров DOST охватили 25 процентов населения страны, и ожидается, что к концу года ими воспользуются более 30 процентов населения.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом сказал министр труда и социальной защиты населения Азербайджана Сахиль Бабаев.

"Деятельность агентства DOST - это переход на новый этап с точки зрения административного управления. Сегодня уровень удовлетворенности услугами центров DOST составляет 98 процентов. Мы намерены сохранить этот уровень с распространением сети DOST по всей стране. С этого года центры DOST начнут функционировать в регионах. На сегодня услугами центров DOST было охвачено около 1 миллиона граждан. В этом году электронными услугами воспользовались 65 миллионов человек, и, по прогнозам, до конца года ими воспользуются 200 миллионов человек, что больше, чем в прошлом году", - сказал он.

(Перевод: Фидан Мустафаева)