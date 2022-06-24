В Азербайджане продлен срок приема документов для желающих учиться за рубежом

БАКУ /Trend/ - Продлено время приема документов для граждан Азербайджана, желающих учиться за рубежом.

Как передает в пятницу Trend, об этом говорится в сообщении министерства образования.

Крайний срок подачи документов для граждан Азербайджанской Республики, желающих обучаться за границей в престижных вузах по программам бакалавриата и магистратуры в рамках "Государственной программы на 2022-2026 годы для обучения молодежи в престижных зарубежных вузах", продлен до 15 июля.

Отметим, что целью государственной программы на 2022-2026 годы является обеспечение обучения в престижных зарубежных вузах до 400 граждан Азербайджанской Республики в год, а в целом до 2000 человек.

В рамках государственной программы не менее 80 процентов мест в зарубежных вузах охватят уровень магистратуры высшего образования.