Агентство Азербайджана по разминированию отчиталось по итогам работы за неделю

БАКУ /Trend/ - В ходе операций по разминированию, проведенных с 20 по 25 июня в Тертерском, Агдамском, Ходжавендском, Физулинском, Шушинском, Губадлинском, Джебраильском и Зангиланском районах, были обнаружены и обезврежены 25 противопехотных и 31 противотанковая мина, а также 147 неразорвавшихся боеприпасов.

Об этом сообщили во вторник Trend в Агентстве Азербайджана по разминированию.

По его данным, в отчетный период от мин и неразорвавшихся боеприпасов очищена территория площадью 774 гектара.

(Перевод: Фидан Мустафаева. Редактор: Константин Шапиро)