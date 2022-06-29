БАКУ /Trend/ - Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) Азербайджана обратился к абитуриентам, которые примут участие во вступительных экзаменах в вузы 6 и 7 июля, сообщили в среду Trend в ГЭЦ.

В сообщении отмечается, что 6 июля Центр проведет вступительный экзамен в высшие учебные заведения по III группе специальностей, а 7 июля - по II группе специальностей.

7 июля состоится экзамен по географии для абитуриентов, выбравших подгруппы DT и TC по III группе специальностей.

Экзамены будут организованы в Баку, Нахчыване, Гяндже, Шамкире, Сумгайыте, Шеки, Барде, Гейчае, Ширване, Сальяне, Лянкяране и Хачмазе. Начало - в 10:00, говорится в сообщении.

(Перевод: Фидан Мустафаева. Редактор: Константин Шапиро)