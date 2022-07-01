Азербайджан не планирует принимать меры на пограничных пропускных пунктах в связи с оспой обезьян - министр

БАКУ /Trend/ - На пограничных пропускных пунктах Азербайджана не предусматривается принятие каких-либо специфических мер в связи с оспой обезьян.

Как сообщает Trend, об этом заявил в пятницу журналистам министр здравоохранения Теймур Мусаев.

Он отметил, что в Азербайджане принимаются меры эпидемиологического контроля в соответствии с решениями и рекомендациями Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

«Азербайджан полностью следует этим решениям и рекомендациям», - сказал Мусаев.

(Перевод: Фидан Мустафаева. Редактор: Константин Шапиро)