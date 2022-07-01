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Стартовал полуфинал конкурса Yüksəliş (ФОТО)

Общество Материалы 1 июля 2022 20:52
Стартовал полуфинал конкурса Yüksəliş (ФОТО)

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БАКУ /Trend/ - Первого июля стартовал полуфинал конкурса Yüksəliş («Восхождение»).

Полуфинальный этап конкурса начался с экзамена по направлению Workforce на основе международной лицензии на компьютерную эксплуатацию (ICDL). На экзамене был оценен уровень цифровых знаний участников, а также созданы условия для получения сертификата международного уровня.

Затем участники приняли участие в дебатах, направленных на повышение личностного развития и мыслительных способностей в рамках программы ораторского искусства конкурса Yüksəliş.

В ходе дебатной сессии полуфиналисты были разделены на команды и участвовали в дебатах в соответствии со своими позициями. В итоге кандидаты были оценены судьями по 13 пунктам и получили соответствующие баллы.

Отметим, что экзаменационная и дебатная сессии ICDL были организованы совместно с Государственным экзаменационным центром и общественным объединением "Дебаты в гражданском обществе" в целях поддержки личностного развития участников.

В мероприятии приняли участие министр молодежи и спорта Фарид Гайыбов и заместитель министра, руководитель рабочей группы Фархад Гаджиев.

332 человека, успешно прошедшие предыдущий этап, получили право на участие в полуфинале. Полуфинальный этап конкурса продлится до 3 июля.

Отметим, что в конкурсе Yüksəliş, регистрация на участие в котором стартовала 17 февраля 2022 года, приняли участие 12 299 человек. 20 победителей конкурса Yüksəliş получат индивидуальные консультации по вопросам карьеры от топ-менеджеров крупных компаний и государственных деятелей, будут включены в кадровый резерв и получат денежное вознаграждение в размере 20 тысяч манатов.

Напомним, что цель конкурса Yüksəliş, учрежденного распоряжением главы государства от 26 июля 2019 года - выявить и поддержать перспективных руководителей с высоким интеллектуальным потенциалом и управленческими качествами, а также внедрить современные подходы в развитие управленческого механизма на фоне стремительно меняющихся условий и создать резервную базу кадров.

(Перевод: Фидан Мустафаева. Редактор: Константин Шапиро)

Стартовал полуфинал конкурса Yüksəliş (ФОТО)
Стартовал полуфинал конкурса Yüksəliş (ФОТО)
Стартовал полуфинал конкурса Yüksəliş (ФОТО)
Стартовал полуфинал конкурса Yüksəliş (ФОТО)
Стартовал полуфинал конкурса Yüksəliş (ФОТО)
Стартовал полуфинал конкурса Yüksəliş (ФОТО)
Стартовал полуфинал конкурса Yüksəliş (ФОТО)
Стартовал полуфинал конкурса Yüksəliş (ФОТО)
Стартовал полуфинал конкурса Yüksəliş (ФОТО)
Стартовал полуфинал конкурса Yüksəliş (ФОТО)
Стартовал полуфинал конкурса Yüksəliş (ФОТО)
Стартовал полуфинал конкурса Yüksəliş (ФОТО)
Стартовал полуфинал конкурса Yüksəliş (ФОТО)
Стартовал полуфинал конкурса Yüksəliş (ФОТО)
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