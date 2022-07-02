Два азербайджанских дзюдоиста завоевали золотые медали на турнире в Румынии

БАКУ /Trend/ - В румынском городе Клуж-Напока продолжается открытый Европейский турнир по дзюдо среди взрослых.

Как сообщает Trend, в первый день соревнований наши дзюдоисты Назир Талыбов (60 кг), Тельман Велиев (73 кг), победив всех своих соперников, завоевали золотые медали. Рашад Йелькиев (60 кг), Руслан Пашаев (66 кг), Нариман Мирзоев (73 кг) были третьими.

На соревнованиях, которые продлятся два дня, Азербайджан представляют 14 мужчин и 3 женщины. В открытом Европейском турнире принимают участие 62 дзюдоистки и 150 дзюдоистов из 33 стран.