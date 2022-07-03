Азербайджанский дзюдоист завоевал золотую медаль открытого Европейского турнира

БАКУ /Trend/ - Ещё один азербайджанский дзюдоист успешно выступил на открытом Европейском турнире среди взрослых в городе Клуж-Напока Румынии, и завоевал золотую медаль.

Как передает Trend, Мурад Фатиев (90 кг) одолел всех своих соперников и стал победителем турнира.

Отметим, что до этого азербайджанские дзюдоисты Назир Талыбов (60 кг), Тельман Велиев (73 кг) завоевали золотые, а Рашад Йелкиев (60), Руслан Пашаев (66 кг), Нариман Мирзоев (73 кг) бронзовые медали.

На турнире Азербайджан представлен 17 дзюдоистами-14 мужчинами и 3 женщинами. В открытом Европейском турнире принимают участие 62 дзюдоистки и 150 дзюдоистов из 33 стран.