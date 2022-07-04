В отношении задержанных СГБ Азербайджана таможенников избрана мера пресечения в виде ареста

БАКУ /Trend/ - Рассмотрены ходатайства об избрании меры пресечения в виде ареста в отношении заместителя начальника Главного таможенного управления по энергоресурсам и морскому транспорту Рашада Бабаева и заместителя начальника отдела по дорожным налогам Шукюра Сафарова.

Как сообщает Trend, на заседании Сабаильского районного суда под председательством судьи Илькина Рустамли в отношении Бабаева и Сафарова избрана мера пресечения в виде ареста сроком на четыре месяца.

Они обвиняются по статье УК Азербайджана, предусматривающей наказание за получение взятки в крупном размере группой лиц по предварительному сговору.

Отметим, что Бабаев и Сафаров были задержаны в ходе операции, проведенной Службой государственной безопасности.

Ранее Бабаев занимал должности заместителя начальника Главного управления финансово-тарифного и валютного контроля Государственного таможенного комитета, начальника Товузского таможенного управления.

(Перевод: Фидан Мустафаева. Редактор: Константин Шапиро)