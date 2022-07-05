Apple Pay становится доступен держателям карт Халг Банка

БАКУ/Trend/ - С сегодняшнего дня держатели карт Халг Банк получили возможность пользоваться Apple Pay – лёгким, безопасным и конфиденциальным платёжным инструментом.

Чтобы совершить платёж, достаточно поднести iPhone или Apple Watch к платежному терминалу. Каждая транзакция через Apple Pay надёжно защищена – пользователю необходимо пройти аутентификацию с помощью Face ID, Touch ID или пароля, помимо этого задействуется уникальный одноразовый динамический код безопасности. С Apple Pay вы можете оплачивать покупки в продуктовых магазинах, аптеках, такси, ресторанах, кофейнях и многих других местах.

Пользователи также могут быстро и удобно совершать покупки с помощью Apple Pay на iPhone, iPad или Mac в приложениях и на сайтах, открытых в Safari, при этом больше не нужно создавать учётные записи или заполнять длинные платёжные формы. Также Apple Pay доступен при оплате покупок в приложениях для Apple Watch.

Безопасность и конфиденциальность лежат в основе Apple Pay. Когда вы добавляете карту в Apple Pay, сам номер карты не хранится ни на устройстве, ни на серверах Apple. Вместо этого присваивается уникальный номер учётной записи устройства, который шифруется и безопасно хранится в чипе «Безопасный Элемент» вашего устройства.

Настроить Apple Pay очень легко. Достаточно просто зайти в приложение Wallet на iPhone, нажать на значок + и следовать инструкциям, чтобы добавить карту Халг Банка. Apple Pay готов к использованию, как только вы привязали карту к iPhone, Apple Watch или Mac. Пользователи смогут по-прежнему получать все скидки и бонусы, которые предлагает Халг Банк владельцам своих карт.

Подробнее про Apple Pay читайте на сайте: http://www.apple.com/ru/apple-pay/

Подробнее про Халг Банк читайте на сайте: https://xalqbank.az/