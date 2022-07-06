В одной из воинских частей азербайджанской армии приступил к работе цех по ремонту оружия (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Согласно соответствующему приказу министра обороны Азербайджана, N-ская воинская часть, созданная на базе завода Bakı Qaz Tikinti Detal, будет специализироваться на капитальном ремонте в условиях войны и мира имеющейся в арсенале азербайджанской армии танковой и бронеавтомобильной техники, а также ракетно-артиллерийского вооружения.

Как сообщили Trend в министерстве обороны Азербайджана, в ходе ремонта соблюдается технологическая последовательность, гарантируется выполнение в требуемом порядке ремонта двигателя, ходовой части, средств связи и оружия.

В цехе по ремонту оружия, сданном в эксплуатацию и функционирующем в составе N-ской воинской части, ремонт преимущественно ракетно-артиллерийского вооружения, его оборудования, откатных устройств и других частей ведется в соответствии с технологией ремонта.

Все отремонтированное в цехе оружие проверяется путем проведения стрельб на полигонах.

Воинская часть, в которой введен в эксплуатацию новый ремонтный цех, функционирует с 1992 года, говорится в сообщении минобороны.

(Перевод: Фидан Мустафаева. Редактор: Константин Шапиро)