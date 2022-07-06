Названо число религиозных организаций, прошедших в Азербайджане госрегистрацию в I полугодии 2022 г.

БАКУ /Trend/ - В первом полугодии 2022 года в Государственном комитете Азербайджана по работе с религиозными структурами прошли госрегистрацию 992 религиозные структуры.

Как сообщает Trend, об этом на заседании коллегии госкомитета, посвященном итогам шести месяцев этого года и предстоящим задачам, сказал заведующий отделом ведомства по работе с религиозными учреждениями Джахандар Алифзаде.

Он отметил, что в указанный период был запрещен ввоз в Азербайджан и распространение книг, пропагандирующих религиозную нетерпимость, дискриминацию и радикализм.

Была проведена экспертиза 108 наименований религиозной литературы, представленных на религиозную экспертизу для издания в стране. В отчетный период 178 наименований литературы религиозного назначения получили контрольные марки, сказал Алифзаде.

(Перевод: Фидан Мустафаева. Редактор: Константин Шапиро)