На Дороге Победы завтра пройдет II этап международного велотура "Дорогая Шуша" - Мадат Гулиев

БАКУ /Trend/ - Главной мечтой азербайджанского народа на протяжении 30 лет было освобождение наших земель от оккупации.

Как сообщает Trend, об этом заявил в субботу журналистам министр оборонной промышленности, президент Федерации велоспорта Азербайджана Мадат Гулиев.

Он подчеркнул, что эта мечта осуществилась благодаря Президенту Ильхаму Алиеву, который продолжает политику великого лидера Гейдара Алиева.

"За короткое время на наших освобожденных от оккупации территориях создана инфраструктура в различных сферах, продолжаются процессы, связанные с Большим возвращением. Также была построена Дорога Победы.

Завтра мы проведем второй этап международного велотура "Дорогая Шуша" на Дороге Победы с участием наших сильных спортсменов", - сказал Гулиев.

По словам министра, завтра спортсмены отправятся на велосипедах из аэропорта Физули в Шушу.

"Расстояние от аэропорта до Шуши составляет 71 километр. Думаю, что поездка на велосипеде по Дороге Победы доставит профессиональным спортсменам огромное удовольствие. Мы сделаем все возможное для того, чтобы такие турниры носили традиционный характер", - сказал Гулиев.

(Перевод: Фидан Мустафаева. Редактор: Константин Шапиро)