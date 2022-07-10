Самолет авиакомпании Korean Air совершил вынужденную посадку в бакинском аэропорту (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В Международном аэропорту Гейдар Алиев объявлены сигнал готовности и тревоги в связи с вынужденной посадкой самолета, принадлежащего авиакомпании Korean Air.

Как сообщили Trend в пресс-службе Международного аэропорта Гейдар Алиев, самолет «Airbus А330», осуществляющий рейс Стамбул-Сеул, совершил вынужденную посадку в бакинском аэропорту из-за неисправности одного из двигателей. Самолет успешно приземлился в 22:25, пострадавших во время инцидента нет.

В связи с объявленным сигналом тревоги все аварийно-спасательные службы Бакинского аэропорта переведены в режим готовности.

В настоящее время проводится осмотр воздушного судна, организуется комплекс необходимых мероприятий по установлению всех условий и причин инцидента.