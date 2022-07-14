Любимый в стране бренд воды “Sirab” представил новый рекламный фильм. Основой рекламной кампании этого года “Sirab” выбрал любовь.

В рекламном фильме под девизом “Называем то, что любим, по имени” в позитивном ключе подчеркивается, что при упоминании воды первой мыслью любителей Sirab становится “Sirab”.

https://www.youtube.com/watch?v=mTejPqWZ1_g

Рекламный фильм снят известным грузинским режиссером Никушей Кукушей Моцонелидзе методами рекламной съемки нового поколения.

Отметим, что природная минеральная вода “Sirab” – азербайджанский бред, насчитывающий более 70 лет. Природная минеральная вода “Sirab” наряду с Азербайджаном экспортируется в 15 стран мира.