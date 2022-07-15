Предотвращены незаконные действия должностных лиц ГТК - СГБ Азербайджана (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Предотвращены незаконные действия должностных лиц Государственного таможенного комитета (ГТК) Азербайджана.

Как сообщили Trend в Службе государственной безопасности, на основании поступившей информации о незаконных действиях, сопровождающихся нарушением таможенного законодательства Азербайджанской Республики, наносящих ущерб правам граждан, охраняемым законом интересам государства, порочащих деятельность государственных органов, в Службе государственной безопасности 10 июня 2022 года были проведены комплексные оперативно-следственные мероприятия по начатому уголовному делу.

В результате расследования возникли обоснованные подозрения в том, что Халилов Эхтирам Сяйяф оглу, занимавший должность директора объединения "Азертерминалкомплекс" при ГТК Азербайджана, используя свои служебные полномочия с целью получения незаконной выгоды, занижал реальную стоимость и реализацию товаров и транспортных средств, переданных в государственную собственность, причиняя значительный ущерб охраняемым законом интересам государства. За эти противоправные действия через своих подчиненных он получал взятки в крупных размерах от Гуламова, Гаджиева, Тагиева, Ибрагимова, Панахова, Абдуллаева, Мусаева, Гумбатова, Алиева и других лиц.

Эхтирам Халилов был привлечен к уголовной ответственности по статьям 308.1 (злоупотребление должностными полномочиями), 311.3.2 и 311.3.3 (повторное получение взятки в крупном размере) Уголовного кодекса Азербайджанской Республики. 22 июня 2022 года решением суда в его отношении была избрана мера пресечения в виде ареста.

Следствием также было установлено, что заместитель начальника Главного таможенного управления по энергоресурсам и морскому транспорту ГТК Бабаев Рашад Тофик оглу и занимавший должность начальника отдела по контролю за дорожными налогами и бланками разрешений Главного управления регулирования таможенных тарифов и платежей Сафаров Шукюр Исбендияр оглу неоднократно, используя посредников, получали взятки в крупных размерах от владельцев иностранных грузовых автомобилей взамен на беспрепятственный пропуск этих автомобилей через пункты пропуска таможенного контроля.

Рашад Бабаев и Шукюр Сафаров привлечены к уголовной ответственности по статьям 311.3.1, 311.3.2 и 311.3.3 (повторное получение группой лиц взятки в крупном размере) УК АР, 1 июля 2022 года решением суда в их отношении была избрана мера пресечения в виде ареста.

Также появились обоснованные подозрения в том, что Расулов Масум Эйнулла оглу, занимающий должность начальника Главного оперативно-следственного управления ГТК, злоупотреблял должностными полномочиями, под видом оказания юридических услуг, рекламных работ, учебных и технических сервисных услуг, присвоил денежные средства в особо крупных размерах государственного бюджета, перечисляемых на счета ООО Azerbaijan Legal Consulting International Services, ООО Nanoc, ООО Veqa-Servis, ООО Meqan Group, ООО Omega Servis IKO, ООО Delta Servis İKO и других компаний.

Кроме того, установлены обоснованные подозрения в том, что Масум Расулов, причинив существенный ущерб охраняемым законом интересам государства, не доставил табачную продукцию на крупную сумму, предназначенную для доставки в структурные подразделения министерства обороны для распределения среди военнослужащих Вооруженных сил, служащих на границе.

Масум Расулов задержан 14 июля 2022 года в качестве подозреваемого и привлечен к уголовной ответственности по статьям 179.4 (присвоение государственного имущества в особо крупном размере) и 308.1 (злоупотребление должностными полномочиями) УК АР.

В настоящее время продолжаются следственно-оперативные мероприятия.

(Перевод: Нубар Кулузаде. Редактор: Константин Шапиро.)