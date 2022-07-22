Минздрав Азербайджана обратился к гражданам, входящим в группу риска по коронавирусу

БАКУ /Trend/ - Рекомендую гражданам, входящим в группу риска по коронавирусу, строго соблюдать правила гигиены.

Как сообщает Trend, об этом сказала заместитель директора Республиканского центра гигиены и эпидемиологии министерства здравоохранения Азербайджана Афаг Алиева.

"Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила, что пандемия COVID-19 еще не закончилась. Число случаев заражения коронавирусом в мире выросло почти на 30 процентов по сравнению с прошлым месяцем. ВОЗ сообщила о преобладании новых видов штамма "Омикрон" в США и Европе. По мнению экспертов, эпидемиологическая ситуация в 110 странах Азии, Латинской Америки, Ближнего Востока и Европы является неудовлетворительной из-за отмены ограничительных мер. В некоторых странах с высокой заболеваемостью переходят на карантинный режим, использование защитных масок в закрытых помещениях, соблюдение социальной дистанции. ВОЗ рекомендует населению использовать защитные маски и соблюдать другие правила", - сказала Алиева.

Она также сообщила, что в конце прошлого месяца в некоторых регионах Индии был выявлен новый подвид штамма "Омикрон".

"Он обнаружен в Великобритании, США, Австралии, Германии, Нидерландах, Канаде и других странах. Предварительной информации о его симптомах пока нет, ведутся исследования в этом направлении. Симптомы "Омикрона" включают головную боль, боль в горле, мышцах и суставах, высокую температуру. Обоняние и вкус обычно не утрачиваются. Однако его способность вызывать пневмонию ниже, чем у штамма "Дельта", - сказала Алиева.

Она отметила, что штамм "Омикрон" распространяется быстрее, чем "Дельта".

"В результате мер, принятых медучреждениями в период пандемии, коронавирус оказывает минимальное воздействие на здоровье населения Азербайджана. У большинства инфицированных болезнь протекает в легкой форме. Но у лиц, входящих в группу риска, заболевание может протекать относительно тяжело. Поэтому рекомендую этим гражданам строго соблюдать правила гигиены, незамедлительно обращаться к участковому врачу при появлении первых симптомов коронавируса. При этом они не должны забывать соблюдать социальную дистанцию, использовать защитные маски в общественных местах и пользоваться антисептическими средствами", - сказала Алиева.

(Перевод: Фидан Мустафаева. Редактор: Константин Шапиро)