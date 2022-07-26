БАКУ /Trend/ - За последние сутки в Азербайджане вакцинацию от коронавируса прошли 2 714 человек, сообщает во вторник Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.

За сутки число граждан, получивших первую дозу вакцины, составило 635, вторую - 136, три и более - 1 649, третью, бустерную дозу после положительного результата теста - 294 человека.

Общее число примененных доз вакцины по стране с начала вакцинации составляет 13 807 963. Первую дозу вакцины получили 5 365 003, вторую - 4 857 242, три и более - 3 332 374, бустерную дозу после положительного результата теста - 253 344 человека.

(Перевод: Фидан Мустафаева)