В ряде школ Азербайджана будут созданы инклюзивные классы

БАКУ /Trend/ - Министр образования Азербайджана Эмин Амруллаев подписал приказ "О расширении охвата инклюзивным образованием", сообщает Trend.

Как говорится в приказе, в целях обеспечения реализации "Государственной программы по развитию инклюзивного образования для лиц с ограниченными возможностями здоровья в Азербайджанской Республике в 2018-2024 годах" в 2022-2023 годах в полных средних школах № 39, 84, 265, 300 в Баку, № 8 – в Гяндже, № 25 – в Сумгайыте, № 6 – в Хачмазе, № 5 – в Агджебеди, № 3 – в Габале и в школе-лицее № 3 в городе Хырдалан будут организованы инклюзивные классы.

Отметим, что с 2015 года министерство реализует пилотные проекты по развитию инклюзивного образования, обновляет программы подготовки учителей.

(Перевод: Фидан Мустафаева. Редактор: Константин Шапиро)