Больше, чем презентация: Samsung готовит новый прорыв

Samsung продолжает удивлять своих поклонников новостями о своей революционной модели складного смартфона. Компания официально подтвердила информацию о том, что мероприятие Galaxy Unpacked, которое посвящено презентации новых устройств Samsung, состоится 10 августа, в 19:00.

В настоящее время мы не располагаем точной информацией о том, что именно будет представлено на презентации, но уже можно со стопроцентной точностью говорить о том, что концепт смартфона со складывающимся дисплеем остается одним из наиболее многообещающих даже по меркам современного дня – именно по этой причине, очертания телефона на постере, посвященном предстоящему мероприятию, показаны в виде арифметического знака «больше».

Смартфоны Galaxy Z Fold 3 и Galaxy Z Flip 3, презентация которых состоялась в прошлом году, стали прорывом, бросающим вызов стандартным раскладным смартфонам и изменившим форму телефона и форму будущего. Поэтому ведущие техноблогеры продолжают беспрерывно гадать о новшествах следующего поколения. Cудя по слухам, смартфоны будут сочетать в себе премиальные функции, которые предоставят широкие возможности для самовыражения и безусловно понравятся пользователям Samsung.

Прямая трансляция Galaxy Unpacked будет доступна 10 августа на официальной странице Facebook Samsung Azerbaijan: https://www.facebook.com/SAMSUNGAZERBAIJAN