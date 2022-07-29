БАКУ /Trend/ - За последние сутки в Азербайджане вакцинацию от коронавируса прошли 1971 человек, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.

За сутки число граждан, получивших первую дозу вакцины, составило 350, вторую - 139, три и более - 1 267, третью, бустерную дозу после положительного результата теста - 215 человек.

Общее число примененных доз вакцины по стране с начала вакцинации составляет 13 814 329. Первую дозу вакцины получили 5 366 223, вторую - 4 857 606, три и более - 3 336 413, бустерную дозу после положительного результата теста - 254 087 человек.

(Перевод: Фидан Мустафаева)