В Физулинском районе трое человек подорвались на мине, одному ампутировали ногу (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - 2 августа, около 10:00, в прокуратуру Физулинского района поступила информация о том, что три сотрудника компании, занимающейся разминированием, подорвались на противопехотной мине на территории освобожденного от оккупации села Гараханбейли Физулинского района.

Как сообщили Trend в прокуратуре района, установлено, что Ядыгяр Шукюров, 1990 года рождения, Ровшан Ализаде, 1991 года рождения, и Гылман Гусейнов, 1976 года рождения, при проведении работ по разминированию на указанной территории подорвались на противопехотной мине. В результате Шукюров и Ализаде получили телесные повреждения различной степени тяжести. Гусейнову в больнице ампутировали правую ногу.

Сотрудники прокуратуры провели осмотр места происшествия, была назначена судебно-медицинская экспертиза, выполнены другие процессуальные действия.

По данному факту в прокуратуре Физулинского района проводится расследование.

(Перевод: Фидан Мустафаева. Редактор: Константин Шапиро)