Предоставление единовременной выплаты - очередное проявление заботы Президента Ильхама Алиева об инвалидах первой Карабахской войны - ветеран

БАКУ /Trend/ - Предоставление единовременной выплаты инвалидам первой Карабахской войны является очередным проявлением внимания и заботы о них Президента Ильхама Алиева.

Об этом сказал Trend участник первой Карабахской войны, инвалид II группы Заур Садыгов.

По его словам, Президент Ильхам Алиев уделяет особое внимание и проявляет заботу об инвалидах и участниках войны.

"Это внимание является одним из шагов, предпринятых для улучшения нашего социального благосостояния. Выражаю признательность Президенту, Верховному главнокомандующему Вооруженными силами Ильхаму Алиеву, Первому вице-президенту Мехрибан Алиевой и министерству труда и социальной защиты населения Азербайджана", - сказал Садыгов.

Отметим, что в Азербайджане началось предоставление единовременной выплаты военнослужащим и сотрудникам органов внутренних дел, инвалидность которых установлена в период до 2 августа 1997 в результате получения увечья (ранения, травмы, контузии) или заболевания при исполнении обязанностей военной службы (служебных обязанностей), либо в период действительной военной службы.

Размер единовременной выплаты определен следующим образом:

I степень инвалидности - 8 800 манатов;

II степень инвалидности - 6 600 манатов;

III степень инвалидности - 4 400 манатов.

Единовременной выплатой уже охвачены 11 тысяч граждан.

(Перевод: Нубар Кулузаде. Редактор: Константин Шапиро)