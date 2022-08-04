В село Агалы планируется переселить еще 727 человек (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - В село Агалы планируется переселить еще 727 человек.
Как сообщили в четверг Trend в Госкомитете по делам беженцев и вынужденных переселенцев, среди уроженцев села Агалы Зангиланского района проводятся опросы с целью определения их социально-экономического, демографического положения, текущего уровня доходов, занятости и оценки потребностей.
Респонденты - граждане в возрасте от 16 до 63 лет.
Организованные госкомитетом совместно с Верховным комиссариатом ООН по делам беженцев по пилотным методологиям опросы, собеседования и встречи фокус-групп проводятся в городах Баку, Сумгайыт, Абшеронском и Бейлаганском районах, где проживают уроженцы села Агалы.
В сообщении отмечается, что в Агалы планируется переселить еще 727 уроженцев этого населенного пункта.
Для оценки потребностей 492 трудоспособных жителей села и эффективного обеспечения их занятости также проводятся соответствующие опросы.
На заключительном этапе по итогам анализа результатов опросов совместно с соответствующими структурами будут проведены ярмарки труда, встречи с работодателями и другие мероприятия для улучшения знаний и навыков каждого трудоспособного вынужденного переселенца.
Опросы планируется завершить в августе, говорится в сообщении госкомитета.
(Перевод: Фидан Мустафаева. Редактор: Константин Шапиро)