В село Агалы планируется переселить еще 727 человек (Дополнено)

Добавлены подробности (первая версия опубликована в 10:54)

БАКУ /Trend/ - В село Агалы планируется переселить еще 727 человек.

Как сообщили в четверг Trend в Госкомитете по делам беженцев и вынужденных переселенцев, среди уроженцев села Агалы Зангиланского района проводятся опросы с целью определения их социально-экономического, демографического положения, текущего уровня доходов, занятости и оценки потребностей.

Респонденты - граждане в возрасте от 16 до 63 лет.

Организованные госкомитетом совместно с Верховным комиссариатом ООН по делам беженцев по пилотным методологиям опросы, собеседования и встречи фокус-групп проводятся в городах Баку, Сумгайыт, Абшеронском и Бейлаганском районах, где проживают уроженцы села Агалы.

В сообщении отмечается, что в Агалы планируется переселить еще 727 уроженцев этого населенного пункта.

Для оценки потребностей 492 трудоспособных жителей села и эффективного обеспечения их занятости также проводятся соответствующие опросы.

На заключительном этапе по итогам анализа результатов опросов совместно с соответствующими структурами будут проведены ярмарки труда, встречи с работодателями и другие мероприятия для улучшения знаний и навыков каждого трудоспособного вынужденного переселенца.

Опросы планируется завершить в августе, говорится в сообщении госкомитета.

(Перевод: Фидан Мустафаева. Редактор: Константин Шапиро)