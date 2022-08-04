Фарид Гайыбов встретился с известным азербайджанским бойцом ММА

БАКУ /Trend/ - Министр молодежи и спорта Азербайджана Фарид Гайыбов принял известного азербайджанского бойца ММА Рафаэля Физиева.

Как сообщили Trend в четверг в министерстве, Фарид Гайыбов поздравил спортсмена с первой победой под флагом нашей страны и сказал, что считает, что его успех еще больше повысит интерес к ММА-спорту среди молодежи.

Отметим, что азербайджанский боец ​​ММА Рафаэль Физиев победил нокаутом бразильца Рафаэля Дуса Анюса в своем очередном поединке на Ultimate Fighting Championship (UFC) в прошлом месяце. Это его шестая подряд победа в UFC.

Выразив благодарность за теплый прием, Рафаэль Физиев сказал, что горд представлять Азербайджан, и проинформировал о своей подготовке к следующим боям. Отметим, что завтра у Рафаэля Физиева состоится встреча с представителями СМИ и автограф-сессия со спортивными болельщиками.