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Группа компаний Veyseloglu представила свой розничный индекс за июль

Общество Материалы 8 августа 2022 14:26 (UTC +04:00)
Группа компаний Veyseloglu представила свой розничный индекс за июль

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Группа компаний Veyseloglu обнародовала свой розничный индекс за июль текущего года. Он отражает динамику изменения цен на самые востребованные и продаваемые товары (продукты) в точках розничной торговли, относящихся к группе. Этот показатель именуется Розничным Индексом Veyseloglu (Veysəloğlu Pərakəndə İndeksi). Отметим, что индекс не является показателем уровня инфляции.

Согласно последним данным, средняя стоимость наиболее часто продаваемых наименований в объектах розничной торговли группы в июле нынешнего года оказались на 18.9% выше по сравнению с этим же периодом (июлем) прошлого года.

Так, стоимость свежих (скоропортящихся) продуктов питания в сравнении с июлем 2021 года выросла на 20.8%. Цена на нескоропортящиеся, замороженные и сыпучие продукты, а также кондитерские изделия и безалкогольные напитки поднялась на 19.8%. Табачные изделия и алкогольная продукция подорожали на 8.0%.

Таким образом, индексе Veyseloglu в июле составил 112.6%. Отражающий эту динамику отчет публикуется ежемесячно и уже вызвал живой интерес среди экспертного сообщества. Наряду с официальной статистикой, индекс предоставляет дополнительную возможность проследить за изменением цен и покупательской способностью населения. Обычным же потребителям индекс помогает спланировать свой ежемесячный бюджет для покупок товаров первой необходимости.

Группа Компаний Veyseloglu занимает одно из ведущих мест в секторе FMCG (товары повседневного спроса). Деятельность группы компаний охватывает все этапы так называемой цепочки поставок - от производства до дистрибуции, логистики и прямого взаимодействия с покупателями через сети своих супермаркетов.

Что такое “Розничный Индекс Veyseloglu”?

Индекс показывает изменение общего уровня цен на наиболее покупаемые товары в пунктах розничной торговли, относящихся к группе компаний Veyseloglu, за последние 24 месяца. Следует подчеркнуть, это - не показатель уровня инфляции.

Для вычисления «Розничного Индекса Veyseloglu» используется следующая формула:

Розничный Индекс Veyseloglu = (Цена потребительской корзины текущего периода) / (Цена потребительской корзины базового периода) × 100%

Например, представим, что средний потребитель (клиент) ежемесячно покупает 5 кг яблок и 2 кг груши, а общая потребительская корзина этого клиента состоит только из этих двух продуктов. В текущем месяце цена 1 кг яблок составляет 1 манат, а цена 1 кг груши - 2 маната. В прошлом месяце 1 кг яблок стоил 0,98 маната, а 1 кг груши - 1,95 маната. В таком случае наш розничный индекс вычисляется следующим образом:

Таким образом, Розничный Индекс Veyseloglu равен (вес яблок × текущая цена яблок + вес груши × текущая цена груши) / (вес яблок × цена яблок в прошлом месяце + вес груши × цена груши в прошлом месяце) × 100%

Итого: (5×1+2×2)/(5×0.98+2×1.95)×100%=102%

Группа компаний Veyseloglu представила свой розничный индекс за июль
Группа компаний Veyseloglu представила свой розничный индекс за июль
Группа компаний Veyseloglu представила свой розничный индекс за июль
Группа компаний Veyseloglu представила свой розничный индекс за июль
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