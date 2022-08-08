БАКУ /Trend/ - За последние сутки в Азербайджане вакцинацию от коронавируса прошли три человека, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.

За сутки вторую дозу вакцины получил один человек, три и более - два человека.

Общее число использованных доз вакцины по стране с начала вакцинации составляет 13 829 030. Первую дозу вакцины получили 5 368 516, вторую - 4 858 863, три и более - 3 345 733, бустерную дозу после положительного результата теста - 255 918 человек.

(Перевод: Нубар Кулузаде. Редактор: Константин Шапиро)