В Азербайджане утвержден устав созданных государством и муниципалитетами учреждений социального обслуживания

БАКУ /Trend/ - Утвержден "Образцовый устав созданных государством и муниципалитетами учреждений социального обслуживания".

Как передает в понедельник Trend, решение об этом подписал премьер-министр Азербайджана Али Асадов.

Образцовый устав утвержден в целях обеспечения реализации пункта 6.1 указа Президента Азербайджанской Республики от 30 июня 2020 года "О ряде мер, связанных с обеспечением деятельности министерства труда и социальной защиты населения Азербайджанской Республики".

Изменение в решение может быть внесено в соответствии с пунктом 2.6-1 "Положения о порядке подготовки и принятия нормативных правовых актов органов исполнительной власти", утвержденного указом Президента Азербайджанской Республики от 24 августа 2002 года.