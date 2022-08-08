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В Азербайджане утвержден устав созданных государством и муниципалитетами учреждений социального обслуживания

Общество Материалы 8 августа 2022 22:32 (UTC +04:00)
В Азербайджане утвержден устав созданных государством и муниципалитетами учреждений социального обслуживания

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БАКУ /Trend/ - Утвержден "Образцовый устав созданных государством и муниципалитетами учреждений социального обслуживания".

Как передает в понедельник Trend, решение об этом подписал премьер-министр Азербайджана Али Асадов.

Образцовый устав утвержден в целях обеспечения реализации пункта 6.1 указа Президента Азербайджанской Республики от 30 июня 2020 года "О ряде мер, связанных с обеспечением деятельности министерства труда и социальной защиты населения Азербайджанской Республики".

Изменение в решение может быть внесено в соответствии с пунктом 2.6-1 "Положения о порядке подготовки и принятия нормативных правовых актов органов исполнительной власти", утвержденного указом Президента Азербайджанской Республики от 24 августа 2002 года.

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