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В Азербайджане единовременную выплату получат еще 700 инвалидов войны

Общество Материалы 9 августа 2022 15:36 (UTC +04:00)
В Азербайджане единовременную выплату получат еще 700 инвалидов войны

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Хумай Агаджанова
Хумай Агаджанова
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БАКУ /Trend/ - В Азербайджане успешно реализуется программа предоставления единовременной выплаты, являющаяся очередным проявлением заботы Президента Ильхама Алиева об инвалидах первой Карабахской войны.

Как сообщили Trend в министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана, еще 700 инвалидам первой Карабахской войны, чьи данные находятся в электронных системах, в проактивном порядке назначена единовременная выплата.

Средства переведены на их банковские счета, о чем они извещены при помощи SMS.

Отметим, что граждане, которым не была назначена единовременная выплата в связи с отсутствием в электронных системах и соответствующих архивах информации о ранениях, полученных ими во время прохождения военной службы до 2 августа 1997 года, должны представить соответствующие документы для получения единовременной выплаты в порядке, указанном по ссылке: https://sosial.gov.az/post_576347.

(Перевод: Фидан Мустафаева. Редактор: Константин Шапиро)

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