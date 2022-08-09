Азербайджанская сборная по теннису одержала техническую победу на Играх исламской солидарности в Конье

КОНЬЯ /Trend/ - Азербайджанские спортсмены по настольному теннису одержали техническую победу на Играх исламской солидарности в Конье.

Как сообщает во вторник Trend, команда получила автозачет из-за неявки сборной Мавритании.

Ожидается, что 10 августа наши теннисисты встретятся со сборными Турции и Уганды.

Отметим, что в турецком городе Конья проходят V Игры исламской солидарности. Официальная церемония открытия Игр пройдет пройдет сегодня, соревнования продлятся до 18 августа.

Всего в Играх исламской солидарности примут участие спортсмены из 56 стран-членов Организации исламского сотрудничества. Соревнования будут проходить на 14 объектах города Конья. По итогам соревнований спортсменам будут вручены 355 медалей.