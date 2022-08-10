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Еще один азербайджанский борец вольного стиля выиграл «золото» Исламиады (ФОТО)

Общество Материалы 10 августа 2022 20:46 (UTC +04:00)
Еще один азербайджанский борец вольного стиля выиграл «золото» Исламиады (ФОТО)

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КОНЬЯ /Trend/ - Азербайджанский спортсмен по вольной борьбе Туран Байрамов выиграл золотую медаль V Игр исламской солидарности.

Как сообщает в среду Trend, Байрамов со счетом 2:1 одержал победу над иранским борцом Фирузпубандпеем Мухаммемсадигом Быгларом.

Отметим, что в турецком городе Конья проходят V Игры исламской солидарности. Соревнования продлятся до 18 августа.

Всего в Играх исламской солидарности принимают участие спортсмены из 56 стран-членов Организации исламского сотрудничества. Соревнования проходят на 14 объектах города Конья. По их итогам спортсменам будут вручены 355 медалей.

Еще один азербайджанский борец вольного стиля выиграл «золото» Исламиады (ФОТО)
Еще один азербайджанский борец вольного стиля выиграл «золото» Исламиады (ФОТО)
Еще один азербайджанский борец вольного стиля выиграл «золото» Исламиады (ФОТО)
Еще один азербайджанский борец вольного стиля выиграл «золото» Исламиады (ФОТО)
Еще один азербайджанский борец вольного стиля выиграл «золото» Исламиады (ФОТО)
Еще один азербайджанский борец вольного стиля выиграл «золото» Исламиады (ФОТО)
Еще один азербайджанский борец вольного стиля выиграл «золото» Исламиады (ФОТО)
Еще один азербайджанский борец вольного стиля выиграл «золото» Исламиады (ФОТО)
Еще один азербайджанский борец вольного стиля выиграл «золото» Исламиады (ФОТО)
Еще один азербайджанский борец вольного стиля выиграл «золото» Исламиады (ФОТО)
Еще один азербайджанский борец вольного стиля выиграл «золото» Исламиады (ФОТО)
Еще один азербайджанский борец вольного стиля выиграл «золото» Исламиады (ФОТО)
Еще один азербайджанский борец вольного стиля выиграл «золото» Исламиады (ФОТО)
Еще один азербайджанский борец вольного стиля выиграл «золото» Исламиады (ФОТО)
Еще один азербайджанский борец вольного стиля выиграл «золото» Исламиады (ФОТО)
Еще один азербайджанский борец вольного стиля выиграл «золото» Исламиады (ФОТО)
Еще один азербайджанский борец вольного стиля выиграл «золото» Исламиады (ФОТО)
Еще один азербайджанский борец вольного стиля выиграл «золото» Исламиады (ФОТО)
Еще один азербайджанский борец вольного стиля выиграл «золото» Исламиады (ФОТО)
Еще один азербайджанский борец вольного стиля выиграл «золото» Исламиады (ФОТО)
Еще один азербайджанский борец вольного стиля выиграл «золото» Исламиады (ФОТО)
Еще один азербайджанский борец вольного стиля выиграл «золото» Исламиады (ФОТО)
Еще один азербайджанский борец вольного стиля выиграл «золото» Исламиады (ФОТО)
Еще один азербайджанский борец вольного стиля выиграл «золото» Исламиады (ФОТО)
Еще один азербайджанский борец вольного стиля выиграл «золото» Исламиады (ФОТО)
Еще один азербайджанский борец вольного стиля выиграл «золото» Исламиады (ФОТО)
Еще один азербайджанский борец вольного стиля выиграл «золото» Исламиады (ФОТО)
Еще один азербайджанский борец вольного стиля выиграл «золото» Исламиады (ФОТО)
Еще один азербайджанский борец вольного стиля выиграл «золото» Исламиады (ФОТО)
Еще один азербайджанский борец вольного стиля выиграл «золото» Исламиады (ФОТО)
Еще один азербайджанский борец вольного стиля выиграл «золото» Исламиады (ФОТО)
Еще один азербайджанский борец вольного стиля выиграл «золото» Исламиады (ФОТО)
Еще один азербайджанский борец вольного стиля выиграл «золото» Исламиады (ФОТО)
Еще один азербайджанский борец вольного стиля выиграл «золото» Исламиады (ФОТО)
Еще один азербайджанский борец вольного стиля выиграл «золото» Исламиады (ФОТО)
Еще один азербайджанский борец вольного стиля выиграл «золото» Исламиады (ФОТО)
Еще один азербайджанский борец вольного стиля выиграл «золото» Исламиады (ФОТО)
Еще один азербайджанский борец вольного стиля выиграл «золото» Исламиады (ФОТО)
Еще один азербайджанский борец вольного стиля выиграл «золото» Исламиады (ФОТО)
Еще один азербайджанский борец вольного стиля выиграл «золото» Исламиады (ФОТО)
Еще один азербайджанский борец вольного стиля выиграл «золото» Исламиады (ФОТО)
Еще один азербайджанский борец вольного стиля выиграл «золото» Исламиады (ФОТО)
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