По поручению Президента Ильхама Алиева семьи шехидов окружены вниманием во всех сферах - мать шехида

БАКУ /Trend/ - Семьи шехидов окружены постоянным вниманием со стороны государства.

Об этом сказала Trend в четверг Нурида Теймурова, мать шехида Вусала Закир оглу Теймурова.

Она отметила, что по поручению Президента Ильхама Алиева семьи шехидов окружены вниманием во всех сферах.

«Вусал участвовал во второй Карабахской войне в боях за освобождение Физулинского, Ходжавендского, Джебраильского, Зангиланского, Губадлинского и Шушинского районов. Он стал шехидом 8 ноября в результате артиллерийского обстрела со стороны противника в ходе боев в направлении города Шуша. Мой сын посмертно награжден медалями "За Родину", "За освобождение города Шуша", "За освобождение Физули", "За отличие в бою", - сказала Теймурова.

Она подчеркнула, что государством принимаются все меры для улучшения условий семей шехидов, в том числе они обеспечиваются квартирами и частными домами.

(Перевод: Фидан Мустафаева)