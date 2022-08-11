Состоится вечер памяти, посвященный 80-летию Муслима Магомаева (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - 17 августа состоится вечер памяти, посвященный 80-летнему юбилею всемирно известного оперного и эстрадного певца, композитора, народного артиста СССР и Азербайджана Муслима Магомаева. Юбилейное мероприятие, организуемое Фондом Гейдара Алиева, состоится в Бакинском концертном комплексе "Зеленый театр".

Как сообщили Trend в четверг в Фонде Гейдара Алиева, в мероприятии примут участие народные артисты Азербайджана - Азер Зейналов, Динара Алиева, Эльчин Азизов, EMIN, Самир Джафаров, заслуженный артист Азер Рза, народный артист Республики Башкортостан Аскар Абдразаков, народные артисты Грузии Нани Брегвадзе, Вахтанг Кикабидзе, итальянский тенор, всемирно известный певец Алессандро Сафина, солист Нюрнбергского оперного театра, лауреат первого международного конкурса вокалистов имени Муслима Магомаева Джавид Самедов, заслуженная артистка Российской Федерации Яна Меликаева и другие исполнители. На юбилейном вечере прозвучат произведения азербайджанских и зарубежных композиторов.

Билеты на концерт можно приобрести на сайте iticket.az и в кассах.

Муслим Магомаев родился 17 августа 1942 года в Баку. Впервые вышел на сцену в 14 лет. В 1960-70-е годы слава о талантливом исполнителе уже распространилась по всему миру. В то время он был солистом Азербайджанского государственного академического театра оперы и балета и проходил стажировку во всемирно известном театре «Ла Скала» в Италии. В 31 год ему было присвоено звание народного артиста СССР. В его репертуаре было около 600 произведений. Муслим Магомаев также является автором прекрасных песен. А величественная песня "Азербайджан", написанная на слова народного поэта Наби Хазри, является одним из самых красивых произведений, посвященных нашей стране. Заслуги Муслима Магомаева в развитии нашей национальной музыкальной культуры всегда высоко ценились, он был награжден высшими наградами независимого Азербайджана – орденами «Шохрат» и «Истиглал».

(Перевод: Фидан Мустафаева)