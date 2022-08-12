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Названо число новорожденных в Азербайджане с начала года

Общество Материалы 12 августа 2022 12:00 (UTC +04:00)
Названо число новорожденных в Азербайджане с начала года

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Фарид Зохрабов
Фарид Зохрабов
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БАКУ /Trend/ - В январе-июне текущего года районными (городскими) отделами регистрации министерства юстиции Азербайджана были зарегистрированы 61 234 новорожденных. По сравнению с соответствующим периодом прошлого года на каждые 1000 человек населения этот показатель увеличился с 11,3 до 12,3.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом говорится в отчете Госкомстата.

Согласно информации, 52,7 процента новорожденных - мальчики, 47,3 процента - девочки. Среди новорожденных 1 726 двоен и 87 троен.

(Перевод: Фидан Мустафаева)

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