В Азербайджане продолжается прием на курс подготовки прапорщиков

БАКУ /Trend/ - Продолжается процесс приема граждан, желающих добровольно поступить на действительную военную службу в воинские части министерства обороны Азербайджана.

Как сообщили в пятницу Trend в министерстве обороны Азербайджана, граждане, прошедшие срочную действительную военную службу, имеющие полное среднее образование, в возрасте до 28 лет, до 10 сентября текущего года могут обратиться с соответствующими документами в приемную комиссию, функционирующую в Учебном центре азербайджанской армии.

Подробную информацию о правилах приема можно получить здесь.

(Перевод: Фидан Мустафаева)