Азербайджанский борец завоевал серебряную медаль V Игр исламской солидарности (ФОТО)

КОНЬЯ /Trend/ - Азербайджанский борец греко-римского стиля Ульви Ганизаде завоевал серебряную медаль V Игр исламской солидарности.

Как сообщает в пятницу Trend, со счётом 9:8 он уступил иранскому спортсмену Мохаммаду Ростами.

Отметим, что в турецком городе Конья проходят V Игры исламской солидарности. Соревнования продлятся до 18 августа.

Всего в Играх исламской солидарности принимают участие спортсмены из 56 стран-членов Организации исламского сотрудничества. Соревнования проходят на 14 объектах города Конья. По их итогам спортсменам будут вручены 355 медалей.