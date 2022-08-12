Министр молодёжи и спорта и генеральный секретарь НОК встретились в Конье с национальной сборной по футболу (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Сегодня сборная Азербайджана в составе футболистов в возрасте до 23 лет провела свой последний матч в групповом этапе V Игр исламской солидарности, организованных в турецкой Конье, и получила путевку в полуфинал.

Как сообщает Trend, перед матчем со сборной Марокко министр молодёжи и спорта Фарид Гаибов и генеральный секретарь Национального олимпийского комитета Азер Алиев встретились с национальной командой и пожелали нашим футболистам успехов.

После встречи официальные лица министерства и НОК понаблюдали за матчем Марокко-Азербайджан.