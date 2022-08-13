Азербайджанская спортсменка вышла в финал соревнований по борьбе на Исламиаде в Конье

КОНЬЯ /Trend/ - Азербайджанская спортсменка Жаля Алиева в соревнованиях по греко-римской борьбе прошла в финал V Игр исламской солидарности, а борец Сабах Шарити поборется за бронзовую медаль.

Как сообщает в субботу Trend, Алиева со счетом 9:6 обыграла турецкую спортсменку Эльвиру Камалоглу.

Шариати одержал победу над турецким борцом Османом Йылдырымом со счетом 9:6 и будет бороться за "бронзу".

Отметим, что в турецком городе Конья проходят V Игры исламской солидарности. Соревнования продлятся до 18 августа.

Всего в Играх исламской солидарности принимают участие спортсмены из 56 стран-членов Организации исламского сотрудничества. Соревнования проходят на 14 объектах города Конья. По итогам соревнований спортсменам будут вручены 355 медалей.