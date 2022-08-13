Азербайджанские гимнасты вышли в финал V Игр исламской солидарности (ФОТО)

КОНЬЯ /Trend/ - Азербайджанские гимнасты, члены сборной по аэробной гимнастике, прошли в финал V Игр исламской солидарности.

Как сообщает в субботу Trend, гимнасты Хошгедем Гулиева, Медина Мустафаева и Владимир Долматов успешно выступили в квалификационных соревнованиях по аэробной гимнастике в нескольких программах.

Так, в индивидуальной программе квалификационного этапа Владимир Долматов занял первое место, а Медина Мустафаева расположилась на второй позиции, тем самым обеспечив себе выход в финал. Долматов и Мустафаева также прошли в финал программы среди смешанных пар, заняв в квалификации вторую позицию.

Выступающие в составе трио Медина Мустафаева, Владимир Долматов и Хошгедем Гулиева заняли вторую позицию в квалификации, также обеспечив себе выход в финал.