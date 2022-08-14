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Трио азербайджанских гимнастов завоевало "серебро" Исламиады (ФОТО)

Общество Материалы 14 августа 2022 14:16 (UTC +04:00)
Трио азербайджанских гимнастов завоевало "серебро" Исламиады (ФОТО)

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Джани Бабаева
Джани Бабаева
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КОНЬЯ /Trend/ - Азербайджанские гимнасты, выступающие в составе трио, завоевали "серебро" в соревнованиях по аэробной гимнастике на V Играх исламской солидарности.

Как сообщает в воскресенье Trend, в состав трио вошли члены сборной Азербайджана по аэробной гимнастике – Хошгедем Гулиева, Медина Мустафаева и Владимир Долматов.

Отметим, что в турецком городе Конья проходят V Игры исламской солидарности. Соревнования продлятся до 18 августа.

Всего в Играх исламской солидарности принимают участие спортсмены из 56 стран-членов Организации исламского сотрудничества. Соревнования проходят на 14 объектах города Конья. По их итогам спортсменам будут вручены 355 медалей.

Трио азербайджанских гимнастов завоевало "серебро" Исламиады (ФОТО)
Трио азербайджанских гимнастов завоевало "серебро" Исламиады (ФОТО)
Трио азербайджанских гимнастов завоевало "серебро" Исламиады (ФОТО)
Трио азербайджанских гимнастов завоевало "серебро" Исламиады (ФОТО)
Трио азербайджанских гимнастов завоевало "серебро" Исламиады (ФОТО)
Трио азербайджанских гимнастов завоевало "серебро" Исламиады (ФОТО)
Трио азербайджанских гимнастов завоевало "серебро" Исламиады (ФОТО)
Трио азербайджанских гимнастов завоевало "серебро" Исламиады (ФОТО)
Трио азербайджанских гимнастов завоевало "серебро" Исламиады (ФОТО)
Трио азербайджанских гимнастов завоевало "серебро" Исламиады (ФОТО)
Трио азербайджанских гимнастов завоевало "серебро" Исламиады (ФОТО)
Трио азербайджанских гимнастов завоевало "серебро" Исламиады (ФОТО)
Трио азербайджанских гимнастов завоевало "серебро" Исламиады (ФОТО)
Трио азербайджанских гимнастов завоевало "серебро" Исламиады (ФОТО)
Трио азербайджанских гимнастов завоевало "серебро" Исламиады (ФОТО)
Трио азербайджанских гимнастов завоевало "серебро" Исламиады (ФОТО)
Трио азербайджанских гимнастов завоевало "серебро" Исламиады (ФОТО)
Трио азербайджанских гимнастов завоевало "серебро" Исламиады (ФОТО)
Трио азербайджанских гимнастов завоевало "серебро" Исламиады (ФОТО)
Трио азербайджанских гимнастов завоевало "серебро" Исламиады (ФОТО)
Трио азербайджанских гимнастов завоевало "серебро" Исламиады (ФОТО)
Трио азербайджанских гимнастов завоевало "серебро" Исламиады (ФОТО)
Трио азербайджанских гимнастов завоевало "серебро" Исламиады (ФОТО)
Трио азербайджанских гимнастов завоевало "серебро" Исламиады (ФОТО)
Трио азербайджанских гимнастов завоевало "серебро" Исламиады (ФОТО)
Трио азербайджанских гимнастов завоевало "серебро" Исламиады (ФОТО)
Трио азербайджанских гимнастов завоевало "серебро" Исламиады (ФОТО)
Трио азербайджанских гимнастов завоевало "серебро" Исламиады (ФОТО)
Трио азербайджанских гимнастов завоевало "серебро" Исламиады (ФОТО)
Трио азербайджанских гимнастов завоевало "серебро" Исламиады (ФОТО)
Трио азербайджанских гимнастов завоевало "серебро" Исламиады (ФОТО)
Трио азербайджанских гимнастов завоевало "серебро" Исламиады (ФОТО)
Трио азербайджанских гимнастов завоевало "серебро" Исламиады (ФОТО)
Трио азербайджанских гимнастов завоевало "серебро" Исламиады (ФОТО)
Трио азербайджанских гимнастов завоевало "серебро" Исламиады (ФОТО)
Трио азербайджанских гимнастов завоевало "серебро" Исламиады (ФОТО)
Трио азербайджанских гимнастов завоевало "серебро" Исламиады (ФОТО)
Трио азербайджанских гимнастов завоевало "серебро" Исламиады (ФОТО)
Трио азербайджанских гимнастов завоевало "серебро" Исламиады (ФОТО)
Трио азербайджанских гимнастов завоевало "серебро" Исламиады (ФОТО)
Трио азербайджанских гимнастов завоевало "серебро" Исламиады (ФОТО)
Трио азербайджанских гимнастов завоевало "серебро" Исламиады (ФОТО)
Трио азербайджанских гимнастов завоевало "серебро" Исламиады (ФОТО)
Трио азербайджанских гимнастов завоевало "серебро" Исламиады (ФОТО)
Трио азербайджанских гимнастов завоевало "серебро" Исламиады (ФОТО)
Трио азербайджанских гимнастов завоевало "серебро" Исламиады (ФОТО)
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