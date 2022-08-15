Изменен срок поступления в Азербайджане в продажу школьной формы

БАКУ /Trend/ - Школьная форма поступит в продажу с 17 августа.

Об этом сообщил Trend в понедельник начальник отдела продаж ОАО "Бакинский швейный дом" Этибар Азимов,

"Произведенная продукция поступает на склады. В настоящее время готова школьная форма лишь для учащихся младших классов (I-VI). Форма для старших классов пока не готова из-за нехватки времени", - сказал он.

Что касается стоимости школьной формы, это зависит от цвета, фасона, качества ткани.

"Информация об этом будет предоставлена после проведения соответствующих расчетов", - сказал Азимов.

Отметим, что ранее планировалось, что школьная форма поступит в продажу 16 августа.

(Перевод: Нубар Кулузаде)